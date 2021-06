CorSport - Koulibaly ha chiesto da tempo un incontro con la società per farsi un'idea sul futuro: le intenzioni di ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di un incontro che avrebbe chiesto Kalidou Koulibaly alla società per capire il suo futuro a Napoli ed anche il progetto tecnico che avrebbe in mente De Laurentiis.

INCOGNITA KOULIBALY

Il quotidiano scrive: "Quel contratto scadrà nel 2023, pesa come un lingotto (d’oro) sul bilancio perché costa 12 milioni lordi, che poi sarebbero la metà sul conto corrente del centrale difensivo, e soprattutto è un carico di rimpianti, perché le sirene sono evaporate e rimane solo un appuntamento, chiesto da Koulibaly, per farsi un’idea del futuro. Che resta un’incognita. Il Napoli fa sconti fino a un certo punto e sotto i settanta milioni non intende scendere, l’ha detto al Psg quando s’è avvicinato e anche al Manchester United, quando si è ripresentato"