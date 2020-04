CorSport - Koulibaly ed Allan, il Napoli fissa il prezzo per cederli: maxi plusvalenza in arrivo per ADL

Ultimissime Napoli - Koulibaly ed Allan potrebbero essere i prezzi pregiati del Napoli sul mercato. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli non avrebbe escluso una loro cessione che dovrebbe portare nelle casse 160 milioni: "In realtà un’estate fa anche il Real si spinse ad offrire un bel po’ di milioni, 90 per la precisione, ma sia a Florentino sia al Psg fu risposto picche. Non si muove per meno di 130 milioni; una ventina in meno rispetto al valore della clausola rescissoria (150). E ora? Beh, Psg e United sono tornati alla carica e l’idea è che questa volta proveranno ad andare fino in fondo, ma il Napoli non ascolterà o valuterà alcuna proposta se la base di partenza sarà inferiore a 100 milioni: la linea era questa un paio di mesi fa e tale è rimasta".

Su Allan: "Sullo sfondo, tra l’altro, anche l’assenza di un accordo sul rinnovo e soprattutto sul ritocco del contratto, tant’è che a gennaio Ancelotti provò a portarlo all’Everton. Invano: come nel caso di Koulibaly, però, è molto probabile che Carletto ci riprovi tra qualche mese, magari rilanciando, ma prima di tutto bisognerà capire le intenzioni del Napoli. Sì: è vero che sono già stati acquistati Demme e Lobotka, ma la composizione del centrocampo, valutando anche le situazioni di Zielinski e Fabian, è in evoluzione costante".