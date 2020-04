CorSport - Kean-Napoli, il profilo è gradito a Giuntoli e Gattuso: il calciatore vuole ritornare in Italia

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Kean ed il Napoli: "Il Napoli di De Laurentiis ha una sua strategia che da sedici anni viene cavalcata e con risultati invitanti: le promesse vanno scovate in tenera età e i venti anni di Kean rappresentano una garanzia, come le qualità di un attaccante versatile, che sa fare tante cose (l’esterno o anche il centravanti e se serve pure la seconda punta) e che piace a Giuntoli e non dispiace a Gattuso. Ci sarebbe, ci sarà, da lavorare sul carattere, per plasmarlo, per renderlo a misura di Napoli, per evitare che la «città tentatrice» lo induca in errore più di quanto non faccia già da solo Kean. Che però ha voglia di Italia".