CorSport - Juve-Milik, quotazioni in calo: Pirlo chiede Duvan Zapata

Calciomercato - Juventus sempre a caccia di una punta. Andrea Pirlo, per la sua nuova avventura, vuole un attaccante di pesa che possa rinforzare l’attacco. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il prescelto sarebbe sempre Duvan Zapata ma l’Atalanta non avrebbe intenzione di perdere il suo bomber e avrebbe già rifiutato un’offerta da 30 milioni di il cartellino di Mattia Perin. Molto più lontane le altre due alternative Morata, pista che non troverebbe conferme, e Milik, situazione raffreddata dopo la partenza di Sarri.