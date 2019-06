CorSport - James ha chiesto info di Napoli a Zuniga e ad Armero. Affare in dirittura d'arrivo, costa 35 mln

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, a piccoli, grandi passi, trasformatisi in falcate negli ultimi giorni. Vige ancora l’obbligo del condizionale, per carità, ma James David Rodríguez Rubio – che fino a qualche tempo fa era solo un puntino fra tanti all’orizzonte – ha assunto adesso contorni molto più marcati. Frutto d’una realtà che va a delinearsi rapidamente, non più soltanto espressione di fantasticherie molto intriganti. Insomma, ci siamo quasi, perché quel pourparler con tanto d'esplicita richiesta, a precedere una vera e propria trattativa fra Napoli e Real, potrebbe di qui a poco trasformarsi in accordo firmato e controfirmato.



UNANIMITA’. James vicinissimo, dunque, accompagnato da totale benedizione, nonché comunione d’intenti: visto che gli spagnoli vorrebbero cedere e monetizzare (naturalmente il più possibile), col Napoli che è oramai da tempo sulle sue tracce. “Sguinzagliato” da Ancelotti, al contempo sponsor e garante del colombiano con passaporto spagnolo. E poi, cosa affatto trascurabile, c’è il totale apprezzamento d’una piazza conquistata già da qualche anno. Perché da queste parti, si sa, i mancini dispensatori di magie e mirabilie sono stati - e continuano ad essere - particolarmente apprezzati.



SONDAGGI. Concetto espresso in maniera chiara ed inequivocabile, tanto più che il ragazzo ha chiesto in giro informazioni sulla verosimile destinazione, confrontandosi con alcuni connazionali: dall’ex cognato Ospina (riscattato dall’Arsenal), portiere dei Cafeteros, da cui è arrivata pronta conferma («gli piacerebbe venire»), ad Armero e Zuniga. Chi meglio di loro, ed infatti il coro di consensi è scattato in automatico. Tanto che lo stesso James ha aggiunto un “like” sul post d'uno Zuniga recentemente attorniato e festeggiato da tifosi azzurri in pieno centro. Indizi che si stanno trasformando in prove schiaccianti… Per non parlare del gradimento presidenziale, esplicitato senza peli sulla lingua: «E’ un desiderio di Carlo, e se il nostro allenatore crede in lui, anche se costosissimo faremo un sacrificio».

LE CIFRE. Sì, ma quanto costoso? Beh, le pretese dei Blancos continuerebbero ad essere piuttosto elevate (anche dopo il mancato riscatto per 42 milioni da parte del Bayern), ma si continua a trattare, provando a spuntarla per una cifra complessiva di 35 milioni (con prestito oneroso intorno ai 5, ed il rimanente per il riscatto), più un quinquennale per il trequartista di 6,5 milioni a stagione. Sarebbero dunque già “rose” in fioritura, giusto mezza dirittura d’arrivo da percorrere in scioltezza mentre il buon James continua a divertirsi in Coppa America, elargendo giocate sopraffine e assist determinanti per i successi su Argentina e Qatar. Domani sera toccherà al Paraguay, ma i Quarti sono già in cassaforte.