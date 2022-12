Inter-Napoli, le scelte di Inzaghi: possibili due forfait pesanti

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda le possibili scelte di Simone Inzaghi per la gara del prossimo 4 gennaio contro il Napoli. Ci sono alcuni dubbi, in particolare due, per l'allenatore nerazzurro. In difesa sono da monitorare le condizioni di de Vrij così come quelle di Brozovic a centrocampo.

Inter-Napoli, le scelte di Inzaghi

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: