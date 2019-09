CorSport - Insigne torna dal 1', non è da escludere Maksimovic terzino! Fabián in vantaggio su Zielinski

Lorenzo Insigne torna dal primo minuto per Klopp, lo afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport che presenta la sfida tra Napoli e Liverpool:

“Di Lorenzo sta crescendo di partita in partita, ma non è mica escluso che Carletto possa optare sulla famosa difesa a tre mezzo formato Champions League: con Maksimovic a destra al fianco di Manolas. A sinistra Ghoulam in vantaggio su Mario Rui. A destra toccherà a Callejon, il ruolo di centravanti sarà ancora di proprietà Mertens: la spalla? Beh, Ancelotti ha la tentazione di affidarsi ancora a Lozano. A centrocampo ritorna Allan, dopo la panchina con la Samp, con Fabian più di Zielinski al suo fianco”