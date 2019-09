CorSport - Insigne infortunato, di forzare non se ne parla: il capitano del Napoli ha una sfida da vincere

Lorenzo Insigne corre verso Sampdoria e Liverpool. Cioè, più che altro rincorre il ritorno in campionato senza ansia e guarda con fiducia vera all’esordio in Champions con i campioni d’Europa. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Di forzare non se ne parla, non è ancora il caso, però il capitano continua a seguire la sua tabella personalizzata imperniata sulle terapie anche in questo weekend di totale libertà. La sfida di Lorenzo: archiviare il problema muscolare che ha finto di non accusare nei minuti precedenti la partita con la Juve, salvo poi arrendersi all’evidenza al quarantacinquesimo. Da martedì, giorno della ripresa della preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, Lorenzino non ha fatto altro che seguire alla lettera le indicazioni dello staff medico: terapie e tabella personalizzata per curare il fastidio ed evitare ulteriori problematiche. Troppo importante, lui, per il Napoli: sia in fase offensiva, sia in fase difensiva”