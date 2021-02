CorSport - Insigne ha pienamente recuperato, ma Gattuso non vuole correre rischi: contro il Genoa partirà dalla panchina

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Insigne: "Sta molto meglio, la contusione al polpaccio rimediata mercoledì con l'Atalanta non è tale da impedirgli un recupero lampo, però domani con il Genoa potrebbe comunque partire dalla panchina: non accade dalla sfida di Coppa Italia con l'Empoli, e dunque dal 13 gennaio. Sei partite fa. Il capitano non è al massimo e non si ferma da un bel po', questa è storia, e ciò significa che se alla fine Gattuso riterrà di farlo riposare"