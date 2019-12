CorSport - Sfuriata di Insigne negli spogliatoi al fischio finale: discorso duro per scuotere la squadra, il retroscena

Ultime Calcio Napoli - Tra i più incavolati per la sconfitta di ieri sera contro il Bologna c'è Lorenzo Insigne. Il capitano ha alzato la voce nello spogliatoio facendo uscire tutto il suo disappunto per questo momento negativo in campionato come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

NAPOLI-BOLOGNA: SFOGO DI INSIGNE NEGLI SPOGLIATOI