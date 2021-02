CorSport - Incubo finito per Fabian Ruiz: lo spagnolo verso la convocazione per Bergamo

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ieri il Napoli è tornato al lavoro in quel di Castel Volturno, dividendosi su due campi, fra riscaldamento, passing drill, seduta tecnica e partitina a campo ridotto. Domani la consueta rifinitura della vigilia, con formazione da valutare ed approntare anche in ottica Juve. Buone notizie invece per Fabian, che ha svolto l’intera seduta col gruppo dopo essersi negativizzato al Covid. Per lo spagnolo, a questo punto, probabile convocazione.