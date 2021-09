CorSport - In estate tre big si erano fatte avanti ma la volontà di Koulibaly è stata sempre quella di restare a Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la solita estate calda vissuta da Kalidou Koulibaly per quanto riguarda le voci di mercato.

"Già, sono tre o quattro estati di mercato che va avanti questa storia; e quando a luglio ormai l'addio sembrava scontato, sia per volontà di Kalidou sia per ragioni di bilancio, le grandi d'Europa hanno preferito investire altrove. Snobbato? Beh, il termine forse non è adatto, però magari un po' sottovalutato. Per la gioia infinita del generale Luciano. Uno dei migliori difensori al mondo che in estate il Chelsea, il Psg e lo United non hanno valutato quanto il Napoli riteneva opportuno: compresi i bonus, neanche 40 milioni di euro; 10 meno di quelli che il Manchester ha versato al Real per comprare Varane".