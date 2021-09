CorSport - In caso di veto della Colombia, Napoli pronto ad organizzare viaggio-lampo per Ospina: rientrerebbe a poche ore dal calcio d'inizio

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul rientro di Ospina in città giusto in tempo per il match contro la Juve: "Il club azzurro ha già chiesto alla federazione colombiana il rientro anticipato del portiere in Italia, ma se alla fine non sarà trovato un accordo in merito allora bisognerà provare a organizzare un viaggio-lampo che consenta a David di tornare a Napoli con un po' di agio in più rispetto al piano voli originario: che prevede un ritorno in città fissato per sabato mattina. A poche ore dalla partita con la Juve. In sintesi: avrebbe il tempo di una doccia, magari di qualche ora di sonno, e poi alle 18 sarebbe catapultato in una porta del Maradona".