CorSport, il vice-direttore: "Il Covid incombe anche su Juve-Napoli, tra gli azzurri contagiati ci sarebbe un altro juventino"

Ultime notizie Napoli - Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, dedica ampio spazio del suo editoriale a Juventus-Napoli.

“Il Covid resta l’avversario che non t’aspetti. Il cluster della Nazionale incombe anche su Juve-Napoli. Tra gli azzurri contagiati ci sarebbe un altro juventino. Che, sommato a Bonucci e Demiral, porterebbe a tre il numero dei bianconeri positivi a un giorno dalla partitissima. Se si sommano i contagi nello staff della Nazionale, si arriva a una quindicina di casi. La cautela di aver dormito in stanze separate non cancella il timore che il virus possa riservare altre sorprese”