CorSport - Il Tottenham si inserisce tra il Napoli e Deulofeu: la situazione

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbe anche il Tottenham tra le squadre interessate all'attaccante Gerard Deulofeu che piace anche al Napoli.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Fatto sta che lo stallo, nonostante la totale apertura del calciatore anche ad attendere, ha favorito l'irruzione di qualche concorrente: hanno chiesto informazioni all'Udinese e a Botines sia la Real Sociedad e il Villarreal, tanto per citare un paio di esempi, sia il Tottenham. Liga e Premier. E se le spagnole partono dallo svantaggio di non disputare la Champions, aspirazione lecita di Gerard, gli Spurs hanno invece lo stesso asso degli azzurri. Che restano favoriti, in prima linea: in attesa che De Laurentiis e Pozzo trovino la quadra e facciano decollare l'affare".