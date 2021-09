CorSport - Il piano B di Spalletti in caso di forfait di Insigne: il tecnico ha già preso una decisione

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha deciso di puntare forte su Lozano per la sfida di domani sera in Europa League contro il Leicester.

Lozano

LOZANO TITOLARE IN EUROPA LEAGUE

"A sinistra, con ogni probabilità, al posto di Insigne: a prescindere dalla convocazione, infatti, è difficile che il capitano possa presentarsi dal primo minuto dopo la contusione al ginocchio destro rimediata proprio con i bianconeri sabato al Maradona. Niente rischi, all’alba di una maratona di sei partite che vedrà il Napoli in campo una volta ogni tre giorni fino al 30 settembre e soprattutto niente paura: Lozano magari sarà un po’ indietro, certo, ma è pur sempre un uomo in grado di cambiare passo, puntare e dribblare. E di fare gol"