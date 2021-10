CorSport - Il Napoli può prendere a zero Mandava del Lille già a gennaio: ecco la strategia degli azzurri per il terzino

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport torna d'attualità la pista Mandava del Lille per la fascia sinistra del Napoli. Il calciatore ha un contratto in scadenza il prossimo giugno con il Lille e potrebbe arrivare a costo zero già a gennaio.

Mandava Lille

Napoli su Mandava