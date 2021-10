CorSport - Il Napoli proverà a testare subito Ghoulam, in caso di risposte negative si darà accelerata per Reinildo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli avrà modo di capire in fretta quali siano i progressi di Ghoulam, rientrato in gruppo a sette mesi dall’ultimo intervento, ed a quel punto definirà la propria strategia, che comunque lo condurrà a Mandava, adesso o più in là. Il Lilla, giustamente, non ha voglia né motivo di liberare adesso il proprio esterno basso: succederà tutto, presumibilmente, a giugno, quando non esisteranno impedimenti, né più lacci, e quello che si sono detti due settimane fa, che si ripetono ormai da giugno, potrà essere legittimamente svelato".