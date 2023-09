CorSport - Il Napoli non ha subito il 2-2 del Braga per grazia ricevuta. Finale come una roulette, Garcia si inventa la difesa a sei

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che il Napoli è riuscito a portare via tre punti dalla gara contro il Braga per grazia ricevuta. Gli azzurri hanno sofferto tantissimo nel secondo tempo il forcing dei portoghesi.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Sarà stata l’atmosfera della Champions oppure no, ci avranno pensato gli dei o chissà chi, ma quando è finita, e gli occhi del Napoli sono rivolti al cielo, nulla ha più senso, neanche quel terrore stampato sul volto di chiunque. Due a uno a Braga, soffrendo cose disperate, sbagliando tanto - in attacco, in difesa - producendo parecchio, anche etti di panico, perché è stata dura, anche durissima.

Il finale è una roulette, con Garcia che butta le fiches a modo suo: dentro Natan per Zielinski, difesa a cinque, anzi a sei, con Elmas che fa l’esterno aggiunto, e di riffe, di raffa, per grazia ricevuta, dopo una volée di Horta nello sterrato, la percussione di Pizzi, che (quasi) demolisce il palo non il Napoli. Tutto chiaro: gli dei erano vestiti d’azzurro".