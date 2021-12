CorSport - Il Napoli ha la sindrome del Maradona, problema realizzativo cristallizzato da un dato inequivocabile

L'altro ieri, oggi e domani. La sconfitta con lo Spezia, la partenza per le vacanze e i saluti a chi raggiungerà le Nazionali per la Coppa d'Africa (Anguissa, Ounas e Koulibaly), un'inevitabile analisi del pessimo ciclo inaugurato il 7 novembre a San Siro con l'Inter. Questo è il momento del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

"8 punti in 8 partite, con discesa dal primo al terzo posto a -7 dall'Inter e -3 dal Milan. E ancora: una conclamata sindrome del Maradona, considerando il tris di sconfitte di cui sopra; e un recente problema realizzativo cristallizzato da un dato inequivocabile: gli azzurri hanno segnato appena un gol nelle ultime tre partite di campionato con Empoli, Milan e Spezia. Nota positiva? Resiste come miglior difesa della Seria A: 14 reti incassate"