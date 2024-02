CorSport - Staff medico del Napoli ieri sera a casa di Osimhen: cosa trapela per il Genoa

Victor Osimhen verrà convocato per Napoli-Genoa? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sull'attaccante nigeriano rientrato nella serata di ieri in città dopo aver perso la coincidenza aerea a Istanbul. Questo gli ha impedito di allenarsi. Oggi sosterrà un allenamento con la squadra. Sarà Mazzarri a decidere se convocarlo oppure no.

Osimhen convocato per Napoli Genoa?

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: