CorSport - Il Napoli ha deciso per la cessione Demme: fissato prezzo e formula d'addio

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un Napoli aperto alla cessione di Diego Demme ma soltanto ad alcune condizioni. La società di Aurelio De Laurentiis non lo cederà in prestito ma solo a titolo definitivo dietro un'offerta di 5 milioni di euro. Sulle tracce del centrocampista tedesco ci sarebbe la Fiorentina che potrebbe perdere Amrabat.

"L’altra operazione riguarda Diego Demme. Il futuro del centrocampista tedesco è in stand-by e lo scenario è aperto ad ogni possibilità. Il Napoli non intende cederlo in prestito, ma a titolo definitivo, una scelta che naturalmente restringe il campo delle pretendenti. Il ragionamento è chiaro: il club azzurro non vuole rinunciare tanto facilmente all’ex capitano del Lipsia e lo lascerebbe andare soltanto di fronte ad un’offerta di circa 5 milioni. Nelle scorse settimane si era fatta avanti la Salernitana, ma l’ingaggio del giocatore ha rappresentato sin da subito un ostacolo troppo alto. Demme piace anche alla Fiorentina: sarebbe una delle prime opzioni in caso di partenza di Amrabat, nel mirino del Liverpool dopo l’ottimo Mondiale"