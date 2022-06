CorSport - Il Napoli ha bloccato un vice di lusso per la porta

Calciomercato Napoli - Il nodo portieri del Napoli resta un tema caldo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Ospina e Meret.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Apertissima, invece, è la questione dei portieri: il club attende la risposta di Ospina e, nel frattempo, dovrà anche definire la posizione di Meret. Alex: tempo fa, in un’intervista, identificò nel Napoli la sua priorità, ma va da sé che i brindisi - cioè i rinnovi - si fanno in due. Fatto sta che i nomi di Gollini dell’Atalanta e Vicario del Cagliari continuano a venire fuori, esattamente come quello di Sirigu, già bloccato per il ruolo di chioccia. E vice di lusso".