CorSport - Il Napoli è forte su Pessina, sarà duello con la Fiorentina: la situazione

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbe un duello in atto tra Fiorentina e Napoli per Pessina: "Nel mezzo, non sarà riscattato il cartellino di Milan Badelj (31) che continua ad essere seguito da vicino dal Torino, ed è per questo che Francesco Cassata (22, del Sassuolo) ad un passo dalla Fiorentina nell’ultima sessione di trattative tornerebbe in pole position per l’estate. L’altro su cui si stanno raccogliendo informazioni è invece Matteo Pessina (22) del Verona, per il quale l’Atalanta si è assicurata il controriscatto su cui però c’è, forte, anche il Napoli".