CorSport - Il Napoli domina e vince, il futuro migliore è un salto tattico all’indietro di dieci anni

Notizie Napoli calcio. Gli azzurri battono la Fiorentina per 3-0 e staccano il pass per la finale di Supercoppa: Mazzarri torna all'antico e si affida al 3-4-2-1 che porta più solidità difensiva alla compagine partenopea.

Ecco le parole di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport dopo il successo del Napoli in Arabia Saudita:

Quanto alla svolta del modulo, c’è da giurare che, confortato dal successo, il tecnico livornese resterà acquattato in questa trincea anche nella finale. Cinque-quattro-uno e non se ne parli più. Sarà l’Inter o piuttosto la Lazio a testare se in questo rifugio tattico possano trovare riparo e nascondersi tutti i limiti del Napoli. O se invece la forza d’urto dell’attacco nerazzurro, o piuttosto il palleggio ficcante di Luis Alberto e compagni, farà esplodere l’ultimo baluardo difensivo della panchina azzurra. In quel caso Mazzarri morirà come fanno gli eroi di fronte al nemico, con la coerenza delle proprie idee. E il Napoli invece ne uscirà sfigurato. Ma il nostro non è, allo stato, che immotivato pessimismo. Perché ieri gli azzurri hanno dominato e vinto, sia pure arroccati nel loro fortino. E nessuno può escludere che il futuro migliore sia un salto tattico all’indietro di dieci anni, quello che nella prima notte di Riyad ha portato nello spogliatoio una buona dose di fiducia. Siamo costretti a crederci…