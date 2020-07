Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ora è ufficiale: il Napoli sarà in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, dalla fine di agosto al 9 settembre. Addio Dimaro, Dolomiti e Trentino? No, in stand-by considerando le conseguenze del Covid-19 e dunque il divieto ancora vigente di organizzare grandi eventi".