Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a disegnare l'undici che potrebbe scendere in campo contro l'Inter. Gattuso avrebbe solo un dubbio: "L’interrogativo riguarda (riguarderebbe!) Allan, il suo atletismo, la sua sana ‘arroganza’ nei tackle, che però viene per il momento sopraffatta dall’autorevolezza di Fabian e Zielinski, eventualmente suoi antagonisti in mediana”