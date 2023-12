CorSport - Il cambio di preparazione inizia a dare i suoi frutti: due indizi fanno ben sperare

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla condizione fisica del napoli:

"Oltre alla crescita di Anguissa e Lobotka, e in attesa del pieno recupero di uno Zielinski ancora luci e ombre, venerdì il Napoli ha dominato per lunghi tratti e soprattutto è stato in partita fino alla fine. Non è sparito, non è crollato: il cambio di preparazione comincia a dare i primi frutti. Come la crescita di Osimhen, un leone contro la difesa della Juve che però ha bisogno di rifornimenti"