Ieri De Laurentiis è andato a salutare la squadra in ritiro: il retroscena

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis è da ieri a Napoli. Il presidente si trovava in Spagna da diversi giorni ed ora invece è tornato nuovamente in Italia per stare vicino alla squadra dopo lo tsunami avvenuto domenica scorsa contro il Torino che ha costretto il numero uno della S.S.C. Napoli a portare la squadra in ritiro. Come si legge sul Corriere dello Sport il presidente è andato a trovare la squadra.

De Laurentiis in ritiro a Castel Volturno

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri il presidente Aurelio De Laurentiis è stato nel quartier generale del Napoli per andare a salutare proprio la squadra in vista del delicato derby di questo pomeriggio contro la Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona.