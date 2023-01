CorSport - Giuntoli studia doppio colpo dal Bari per giugno: le ultime

Calciomercato Napoli - Del forte interesse del Napoli per il portiere Elia Caprile del Bari ve ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso 26 dicembre sul nostro sito. Una notizia confermata e riportata anche da altre testate. Oggi il Corriere dello Sport evidenzia come l'estremo difensore del Bari possa approdare in azzurro tra un paio di mesi..

Caprile - Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Caprile