CorSport - Ghoulam saluta il Napoli: domani Spalletti lo schiera titolare

Calcio Napoli - Ghoulam domani giocherà la sua ultima gara con il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che il terzino algerino partirà titolare dal primo minuto contro lo Spezia.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Ghoulam:

"Domani si chiude la stagione del Napoli e si concluderà anche l'avventura azzurra di Faouzi Ghoulam. L'esterno algerino partirà da titolare sulla corsia mancina prima dell'addio. Saranno diverse le novità di formazione, Spalletti darà spazio a chi ha giocato meno, in attacco potrebbe rivedersi Petagna - ultima da titolare in campionato il 21 febbraio a Cagliari - dato che Osimhen è tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri dopo essere stato vittima di un leggero stato influenzale".