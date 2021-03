CorSport - Gattuso si affida a quattro veterani dello spogliatoio: le scelte del mister in vista del Bologna

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "In queste notti un pochino buie, in un calcio che troppo spesso sa di niente e che proprio quando sembra stia diventando sapido viene infarcito da qualche eccesso di pepe, il Napoli sente di avere necessità di altro: la fisicità (e non solo) di Koulibaly, l’eleganza ritrovata di quel Ghoulam che pareva sparito nelle tenebre dopo tre interventi chirurgici in otto mesi di cui non sempre si ha memoria, la «sfacciata» esuberanza tecnica di Insigne e quella espressione da cinico scugnizzo che sa di Mertens. È dal passato che si ricomincia, da quella europeizzazione che nel 2013 Benitez & Bigon allestirono ribaltando il Napoli, concedendo un respiro più ampio alla sua mentalità calcistica. E Insigne, che già c’era, essendo prodotto del vivaio, scoprì, per cominciare, il turn-over «ante litteram» proprio con Mertens, divenuto il suo alter ego sulla corsia di sinistra, quella sulla quale, un bel giorno quasi dal nulla, sarebbe sbucato, prepotente e fascinoso, Faouzi Ghoulam che ormai è alle soglie delle duecento partite".