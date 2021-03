CorSport - Gattuso riabbraccia Rrahmani: il kosovaro pronto a rientrare in gruppo. Qualche dubbio ancora per Petagna

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sugli infortunati in casa Napoli: "Le pause a questo servono: recuperare gli infortunati e anche respirare, visto che si può. Anzi, si deve: tra un po’ comincia il rush finale, il Napoli si gioca ancora la sua Europa, ha Petagna (che migliora), Rrahmani (che scalpita) e Ghoulam (che rientrerà solo nella prossima stagione) in infermeria ma anche altri calciatori ai quali chiedere altro. Può dare molto Manolas, che con Koulibaly squalificato dovrebbe ritrovare un posto da titolare con il Crotone, e poi c’è Osimhen, sempre più intenzionato a contendere a Mertens la maglia da titolare come prima punta; c’è Lobotka che spera di essersi lasciato alle spalle tutti i più recenti problemi".