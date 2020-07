CorSport - Gattuso non rischierà Mertens con il Sassuolo: dubbi in difesa e centrocampo per il mister

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il primo dubbio riguarda la porta: secondo l'accordo tra gentiluomini sottoscritto dopo la quarantena dovrebbe toccare a Ospina, ma il portiere colombiano è reduce da un affaticamento muscolare e ieri s'è limitato a lavorare esclusivamente in palestra. Se oggi non darà segnali di totale ripresa, insomma, sarà ancora Meret a guidare la linea a quattro, mentre a centrocampo è scontato il rientro di Zielinski dal primo minuto, con probabile turno di riposo concesso invece al gemello Fabian. L'altro dubbio più interessante, però, riguarda l'attacco: Rino potrebbe risparmiare ancora Mertens, nonostante abbia smaltito il colpo al gluteo rimediato con l'Udinese e a Parma sia andato anche in panchina, puntando dunque su Milik. La rifinitura, come consuetudine ormai, andrà in scena oggi al San Paolo".