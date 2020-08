CorSport - Gattuso e De Laurentiis decideranno se continuare insieme o no: il patron è intransigente sulle clausole

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Rino Gattuso e il Napoli avranno modo di rivedersi, dopo essersi «annusati» ancora, quando vorranno, per il momento procedono così – liberi e belli – incontro al futuro, che ha una data eventualmente aggiornabile: 30 giugno 2021. Poi si vedrà, quando lo decideranno, se varrà la pena di stringere un nuovo patto – e sarà biennale o triennale o cosa importa – e rielaborare quel «trattato», nel quale infilare mica soltanto i punti e le virgole, ma anche le condizioni per programmare la propria vita. e clausole di Adl ci sono sempre state, non hanno mai voluto rappresentare un «mood» ma una «linea», rientrano nel processo identitario di filosofia aziendale"