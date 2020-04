CorSport - Gattuso-De Laurentiis, prove d'intesa: il tecnico rinuncia alla clausola ed attende il presidente, trapela una notizia

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla questione contrattuale tra Gattuso e De Laurentiis: "Il primo step è praticamente superato. E d’accordo, non è che di reali dubbi in merito ce ne siano mai stati, però da un punto di vista strettamente burocratico Gennaro Gattuso avrebbe potuto liberarsi in anticipo, entro il 30 aprile, dal contratto che lo lega al Napoli fino al 2021. E dunque entro oggi: sarebbe stato sufficiente comunicare la volontà di esercitare la clausola rescissoria unilaterale e poi pagare la penale prevista. Chiaro? Nulla di tutto questo. E ora la palla passa al club, a sua volta titolare del medesimo diritto entro il 10 giugno (a fronte di una penale anche più contenuta): l’idea dominante, però, è che De Laurentiis e Rino, punto fermo e riferimento del gruppo soprattutto in questa fase, continueranno a camminare insieme. Il progetto stava prendendo forma, insomma; e ora dovrà prendere sostanza anche ufficialmente in vista del futuro. A prescindere dalle clausole: la prima, dicevamo, andrà in archivio oggi. Definitivamente".