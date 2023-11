CorSport - Full immersion di Mazzarri per Atalanta-Napoli: modulo e la probabile formazione al debutto

Calcio Napoli - Una vera e propria full immersion quella di Walter Mazzarri in vista del debutto contro l'Atalanta. Il nuovo allenatore del Napoli sta già studiando la probabile formazione da schierare sabato alle ore 18 a Bergamo. Si partirà sicuramente dal 4-3-3 ma ci saranno novità negli interpreti considerando anche le notizie provenienti dalle nazionali.

Formazione Napoli di Mazzarri contro Atalanta

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport in porta giocherà Gollini, l'ex di giornata. In difesa stringerà i denti Olivera che rientrerà dagli impegni con l'Uruguay soltanto nella giornata di venerdì. In difesa si giocano un posto Natan ed Ostigard. A centrocampo sono da verificare le condizioni di Zielinski: si scaldano Cajuste, Gaetano ed Elmas. In attacco certi del posto Kvaratskhelia e Politano con Osimhen che dovrebbe partire dal primo minuto anche se il dubbio resta. In preallarme c'è Raspadori.