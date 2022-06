CorSport - Frenata Ostigard-Napoli: Giuntoli vuole formula modello Anguissa, il Brighton alza le pretese

Calciomercato Napoli - Frenata per Ostigard al Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come l'affare tra le due società si sia per il momento bloccato. Tra le parti c'è un problema di non poco conto da superare come quello legato alla formula dell'affare. Il Brighton vuole la cessione a titolo definitivo mentre il Napoli un prestito con diritto di riscatto.

Ostigard

Frenata Ostigard-Napoli: i motivi

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: