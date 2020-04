CorSport - Federcalcio irritata per il no di Rezza alla ripresa del campionato

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la reazione della FIGc alle parole di Rezza, il quale ieri disse che la decisione sul calcio è difficile da prendere: "Restano però lo sconcerto e l’irritazione della Federcalcio. Da un lato per la sostanza e dall’altro per i tempi. In questi giorni, infatti, ci sono già stati contatti con alcuni componenti del Comitato tecnico scientifico di cui fa parte Rezza e non sono emerse lo stesso tipo di considerazioni. Insomma, l’idea è che si tratti di un parere personale, come per altro in parte ammesso dallo stesso Rezza. Inoltre, viene fatto notare come sia prematuro sbilanciarsi con tutto questo anticipo”