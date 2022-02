CorSport - Fabian Ruiz via in estate: corsa a sei, il Napoli fissa il prezzo

Ultimissime notizie di calciomercato sul futuro di Fabian Ruiz già scritto con una cessione in estate. Ci sono le 4 big d'Europa sul centrocampista, perché Arsenal, Manchester United e City, Liverpool, Real Madrid e Barcellona vogliono comprare Fabian Ruiz.

Aggiornamenti dal Corriere dello Sport sulla situazione in casa Napoli riguardo l'addio già scritto di Fabian Ruiz.

C’è un Regno Unito che s’è messo in fila, sull’uscio del mercato, ed aspetta che arrivi giugno. Quando finirà questa stagione, Fabian Ruiz avrà ancora un anno di contratto e troverà una folla a brandire la Union Jack: l’Arsenal ha lanciato messaggi subliminali, il Newcastle è andato dritto al cuore della discussione, nella penombra ci starebbero anche i due Manchester e il Liverpool e intorno al Napoli, va da sé, si scatenerà la ressa, aspettando che s’aggiungano (eventualmente) Real Madrid e Barcellona. Non si arriverà, ovviamente, a giugno 2023, non si butta via così altro oro di famiglia, e semmai andrà definita la strategia: il rinnovo, che sarebbe un’intenzione, è una possibilità complessa da avvicinare attraverso sguardi languidi nell’orizzonte sconfinato. C’è un Mondo, oltre le volée di Fabian Ruiz, e i sentimenti o i desideri o gli interessi finiscono per confliggere.

In euro o in sterline, poi si vedrà, Fabian Ruiz ha un valore da top player con i suoi 26 anni ad aprile, non basteranno i quaranta milioni che il Newcastle avrebbe voluto versare subito, già nei giorni scorsi, e l’Arsenal lo ha capito: il prezzo, si sa, al mercato non è quasi mai giusto per chi vende. C’è una finestra ancora ampia, che introduce sul prossimo mercato, ci sarà modo per osservare chi s’avvicinerà a Castel Volturno, da dove arriverà, con il magnetismo di quale fascino si presenterà, cosa proporrà alle varie parti in cause - il calciatore, che guadagna intorno ai due milioni; il Napoli, che, nel caso debba cederlo, dovrà pur capitalizzare il suo investimento del passato per finanziare quelli del futuro.