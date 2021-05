CorSport esalta Osimhen: è in uno stato di grazia, sarà titolare per la quarta volta consecutiva nonostante la diffida

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "La costante azzurra: Victor Osimhen giocherà dal primo minuto anche con l'Udinese. Sempre e comunque, verrebbe da dire, nonostante la diffida: ancora titolare, per la quarta volta consecutiva, in virtù di una condizione che sfiora lo stato di grazia. In ogni senso: è lui, autore di cinque gol nelle ultime quattro partite, l'uomo in più di una squadra che dopo i risultati del weekend è riuscita a riconquistare un posto in paradiso".