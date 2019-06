CorSport esalta Manolas: "Per prendere la palla si butta nel fuoco! Sotto questo aspetto ai napoletani farà tornare in mente Fabio Cannavaro"

Il difensore greco Kostas Manolas è un’ottima soluzione per la retroguardia del Napoli Carlo Ancelotti, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport in un lungo focus del quale vi proponiamo uno stralcio:

“La prima qualità di Manolas è la capacità di adattarsi, costruendo una coppia vera, a qualunque tipo di partner. Col suo arrivo, Ancelotti dovrà rivedere la fase iniziale della manovra, forse sarà Koulibaly a dare il via al gioco. Manolas non ha mai giocato con un compagno di reparto forte e completo come Koulibaly: potrà sfruttare anche il suo temperamento, è un giocatore che per prendere la palla si butta nel fuoco. Sotto questo aspetto ai napoletani farà tornare in mente Fabio Cannavaro, un altro che da un cespuglio di gambe usciva sempre col pallone in bocca”