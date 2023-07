Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport sono tre i nomi che il Napoli starebbe valutando per rimpiazzare Kim in difesa:

"L’obiettivo è l’inglese Kilman del Wolverhampton, 26 anni; a seguire Mavropanos, 25 anni, greco dello Stoccarda. Poche speranze per lo spagnolo della Real Sociedad, Le Normand, 26 anni e 50 milioni di valore (la clausola: ritenuta eccessiva)".