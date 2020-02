CorSport - E' tornato Hysaj, 7 presenze nelle ultime 8 gare: da 'visto e non visto' con Ancelotti a 'sempre presente' con Gattuso

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a volte ritornano, e lo fanno pure con una certa risolutezza. Se a ciò poi si uniscono disponibilità e professionalità, va da sé che quel ritorno risulti particolarmente gradito (oltre che utile). E’ il caso di Hysaj, di quell’esterno polivalente che figurava tra gli esuberi nelle ultime sessioni di mercato, dato più volte per partente durante l’ancelottiana gestione. Visto e non visto (più spesso) dall’attuale tecnico dell’Everton, posposto (gerarchicamente) a Di Lorenzo e Malcuit sulla corsia di competenza (la destra), ma anche a Mario Rui e Ghoulam (nonché in alcuni casi a Luperto) sull’altra fascia, la sinistra. Anche lì dove aveva trovato in più occasioni spazio con Sarri, suo estimatore da sempre. A completare il quadro s’erano peraltro aggiunti qualche affaticamento muscolare e quella frattura parcellare dello sterno rimediata agli inizi di ottobre nel corso del match col Toro.



PERSEVERANZA. Ebbene, complici il serio infortunio di Malcuit, le ricadute di varie entità di Ghoulam, qualche acciacco in più di Mario Rui, il Di Lorenzo ovunque e comunque, l’albanese è riuscito a recuperare gran parte dello spazio perduto. A destra o sinistra, indifferentemente, e grazie anche alla linea seguita da Gattuso - quella di premiare il senso del dovere - oltre che alla perseveranza d’un Elseid che non aveva mai smarrito la voglia di rimettersi in gioco. Di crederci, di dimostrare ciò che nell’ultimo periodo è sotto gli occhi di tutti, ovvero il recupero di un’affidabilità ed un rendimento allineabili al suo primo triennio azzurro.



L’INTOPPO. Dopo 7 presenze nelle ultime 8 di campionato (a partire dal Sassuolo, seconda volta di Gattuso in panchina) e le 2 in Coppa Italia (fermo per squalifica all’ultima con l’Inter), Hysaj ha dovuto interrompere la rincorsa, vittima d’un inconveniente sul finire della trasferta cagliaritana. Distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: così recita il bollettino medico e c’è giustificabile apprensione a riguardo, amplificata oltretutto dal fatto che ci sarà da spendersi su tutti e tre fronti, per giunta nel giro d’un paio di settimane (inoltre soltanto col Cagliari Ghoulam ha ritrovato una convocazione).