Ultime Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport tra i calciatori più deludenti in campo ieri ad Udine c'è lo spagnolo Fabian Ruiz. La pagella del quotidiano evidenzia tutto il disappunto per l'ennesima prestazione negativa dell'ex Betis: "5,5. Passeggia nella terra di nessuno ed evita di prendersi responsabilità che non siano quelle scolastiche"