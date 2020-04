CorSport - Diritti tv, si va verso la proroga dei pagamenti con sconto: spunta però il rinnovo automatico

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili novità per quanto riguarda i diritti tv: "In sostanza, il rinvio verrebbe concesso, ma comunque con tempi limitati, in modo da lasciare margine alle società di rispettare le proprie scadenze. Ma verrebbe concesso pure lo sconto, da conteggiare, però, nella quota per la prossima stagione. Di quale entità? Sarebbe il risultato dell’analisi di una serie di variabili in gioco, a cominciare dal fatto che, con la prospettiva di giocare ancora a lungo a porte chiuse, le partite si vedrebbero solo attraverso la televisione. Attenzione, però, perché anche la serie A è pronta a chiedere qualcosa in cambio. E anche da questo punto di vista sono state individuate due strade. Una prevede l’automatico prolungamento di un anno dei contratti in scadenza nel 2021. Insomma, in questo modo i club avrebbero maggiori certezze per il futuro, rinviando l’incognita del nuovo bando, per il quale, secondo molti, si andrebbe incontro a una contrazione dei prezzi. Altrimenti, le televisioni che hanno beneficiato dello sconto, si dovrebbero impegnate a sostenere la serie A anche per il triennio 2021-24, evitando offerte al ribasso, ma lavorando di comune accordo per garantire solidità al calcio italiano".