CorSport - Diritti tv, la Lega Calcio studia due soluzioni per risolvere il problema

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui diritti tv e la Lega Calcio: "Oggi è in programma il consiglio di Lega, domani l'assemblea vera e propria. Il tema caldo è quello dei diritti tv con Sky, Dazn e Img che informalmente hanno chiesto di non pagare a inizio maggio l'ultima rata prevista, quei 233 milioni che viceversa tanto farebbero comodo ai club a corto di liquidità. L'orientamento del consiglio, che si è riunito mercoledì scorso e tornerà nuovamente sull'argomento in queste ore, è quello di concedere una dilazione sui tempi di pagamento e poi di studiare un modo per andare incontro ulteriormente alle tv. Come? Le soluzioni sono due: 1) pagamento di tutto l'importo del 2019-20 e sconto sulla cifra della prossima stagione, magari in cambio di un impegno per il futuro (dal 2021 in poi); 2) spostamento di una parte dei 233 milioni da pagare per il 2019-20 sulla stagione 2020-21".