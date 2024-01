CorSport - Diritti d’immagine e ingaggio a scalare: le cifre reali del quinquennale di Samardzic con il Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato le cifre del contratto che legherà Lazar Samardzic al Napoli. Tra Udinese e gli azzurri la trattativa prosegue, mancano 2 milioni per trovare la quadra definitiva. E' un discorso che stanno portando avanti in persona Pozzo e De Laurentiis in virtù di una storica amicizia. I friulani chiedono 27 milioni mentre il Napoli pare si sia fermato sui 25.

Contratto Samardzic Napoli

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport la questione legata ai diritti d'immagine è stata praticamente risolta. Samardzic vedrà il suo attuale contratto di cinque anni a 500mila euro netti con l'Udinese, lievitare fino a 1.4 milioni per la stessa durata. Tale ingaggio sarà a scalare fino ad arrivare ad una cifra di 1,8 milioni di euro. Praticamente Samardzic andrà a percepire più del triplo dell'attuale stipendio.