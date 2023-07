CorSport - Diktat Wolverhampton al Napoli per Kilman

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul difensore Kilman ed il Napoli:

"L'offerta da 35 milioni di euro è stata fatta, neanche troppo tempo fa, per il preferito: Max Kilman, 26 anni, centrale inglese del Wolverhampton che però è valutato 40 milioni di euro. O così o non se ne parla: classico tira e molla del mercato. Il Napoli s'è inserito anche nella corsa a Josip Sutalo, croato di 23 anni della Dinamo Zagabria, medaglia di bronzo con la nazionale croata al Mondiale in Qatar. Su di lui è forte anche il Lipsia".