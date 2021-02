CorSport - Dietrofront Gattuso: contro il Genoa ritorna nuovamente alla difesa a quattro

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli contro il Genoa ritornerà a giocare con una difesa a quattro come suo solito. Abbandonata quindi la linea difensiva a tre utilizzata contro l'Atalanta: "Rino Gattuso ne ha provate parecchie di soluzioni, s’è svestito e poi ricomposto nel tridente, ha osato oppure ha fatto l’esatto contrario, se ne è stato rintanato della propria metà campo, poi per una notte s’è «truccato», la difesa a tre (a cinque) e una specie di diga sulla trequarti, per fronteggiare l’Atalanta. Ma adesso che Genova per lui diventa l’ennesima prova di appello, nel laboratorio di Castel Volturno s’avverte aria di dietro-front: è il calcio, bellezza".